Apex Legends – Keine Solo- oder Duo-Modi geplant

Apex Legends bietet in naher Zukunft keine Möglichkeit, alleine oder im Duo zu spielen. Dataminer haben herausgefunden, dass Passagen über diese Modi aus den Daten des Spieles entfernt wurden.

Entwickler Respawn Entertainment zeigte sich in der Vergangenheit vom aktuellen Modus überzeugt: Drei Spieler treten zusammen gegen andere Teams an. Für Solo- und Duo-Spieler war das Spiel daher bislang nichts. Oft wurden Rufe aus der Community laut, Respawn möge hier doch bitte nachbessern. Und tatsächlich befanden sich lange Zeit Einträge im Spielecode, die auf Solo- beziehungsweise Duo-Spiele schließen ließen.

Der Twitter-Account RealApexLeaks verkündete aber nun, dass die entsprechenden Codezeilen entfernt wurden.

Sad news. Solos and Duos removed from the files.#ApexLegends #ApexLegendsBattleRoyale #ApexPartner #ApexLegendsleaks #apexlegendsclips #apexlegendscommunity

— Apex Legends – News & Leaks (@RealApexLeaks) March 19, 2019