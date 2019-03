Sekiro: Shadows Die Twice – Neuer fünfminütiger Trailer veröffentlicht

Passend zur Veröffentlichung am Freitag, hat From Software einen neuen Trailer zu Sekiro: Shadows Die Twice veröffentlicht.

Das erwartet euch in Sekiro

In dem neuen, gut fünf Minuten langen Trailer geben euch die Entwickler von From Software einen Überblick über die möglichen Aktivitäten im Spiel. Dazu gehören unter anderem Schwertkämpfe, Überraschungsattacken, Auferstehung, Täuschung und vieles mehr.

In Sekiro schlüpft ihr in die Rolle eines einarmigen Ninjas und dürft euch im Sengoku-Japan gegen so manch schwere Feinde zur Wehr setzen.

Sekiro: Shadows Die Twice erscheint am 22. März für PC, Xbox One und PlayStation 4.

SEKIRO - Shadows Die Twice [PlayStation 4] Sekiro bietet komplette Synchronisation (Audio + Text) für Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Zusätzlich kann mit japanischen Voice-Overs und z.B. deutschen Untertiteln sowie Texten gespielt werden

Sekiro: Shadows Die Twice hat bei der gamescom 2018 die Awards für "Best of gamescom" sowie "Best Action Game" gewonnen

Quelle: From Software via YouTube