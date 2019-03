RollerCoaster Tycoon – Neuer Teil überraschend für den PC veröffentlicht

Als wir Ende letzten Jahres RollerCoaster Tycoon Adventures für die Nintendo Switch im Test hatten, fielen die Fazitworte noch wie folgt aus: “Vor allem für erfahrende Spieler ist RCT: Adventures einfach viel zu einfach. Ein paar Monate längere Entwicklungszeit hätten dem Titel gut getan, um die kleinen Fehler auszubessern und den ein oder anderen Inhalt noch mehr ins Spiel zu integrieren. So ist die Switch-Version von RCT nur für Einsteiger empfehlenswert.” Gute drei Monate später veröffentlicht Publisher Atari das Spiel nun auch für den PC – exklusiv im Epic Games Store.

Neues RollerCoaster Tycoon für den PC veröffentlicht

Inhaltlich orientierte sich der Entwickler Nvizzio Creations natürlich an der Nintendo Switch-Version. So stehen dem Spieler drei Spielmodi zur Auswahl, um den besten Freizeitpark der Welt zu errichten. In dem Spiel sind zudem über 120 Fahrgeschäfte, Restaurants, Läden und Dekorationen eingesetzt. Achterbahnen können selbstverständlich frei gebaut werden.

„Dem Spieler stehen drei verschiedene Spielmodi offen, um sein persönliches Unterhaltungsimperium zu erschaffen — der spannende Abenteuermodus, der knifflige Szenarienmodus und der offene Sandboxmodus. Über 120 wunderbar verrückte Fahrgeschäfte, Restaurants und Shops garantieren, dass jeder Park voller spektakulärer Action steckt, und der intuitive Achterbahnbauer hilft Spielern, mit Leichtigkeit wilde, waghalsige Achterbahnen zu erschaffen. Vier einzigartige thematische Umgebungen, gepaart mit Wasser- und Geländeoptionen, sorgen dafür, dass jeder Park einzigartig und aufregend wird. Ein RollerCoaster Tycoon zu werden hat noch nie so viel Spaß gemacht und war auch noch nie so leicht“, so Atari weiter.

Passend zum heutigen Release gibt es natürlich auch einen Launch-Trailer. Hier geht´s zum Epic Games Store.

Quelle: Atari via Pressemeldung