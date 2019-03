Oddworld: Soulstorm – Abes neues Abenteuer erhält Teaser-Trailer

Das Entwicklungsstudio Oddworld Inhabitants haben bereits mit Oddworld; New ‘n’ Tasty ihren ersten Titel Abe’s Odyssey neu verarbeitet, mit Soulstorm steht nun der Nachfolger an. Zu diesem wurde auf der Game Developers Conference in San Francisco ein erster Teaser enthüllt.

Oddworld: Soulstorm ein Remaster von Abe’s Exoddus

Viel ist im Teasertrailer zu Oddworld: Soulstorm nicht zu sehen, jedenfalls nichts vom Gameplay. Stattdessen bekommen wir eine kleine Cutscene, die so wahrscheinlich auch im Spiel stattfinden wird. Soulstorm wird sich aller Voraussicht nach an Abe’s Exoddus richten, den zweiten Oddworld-Teil aus dem Jahre 1998. Es soll 2020 erscheinen.

Quelle: oddworld