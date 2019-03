Mortal Kombat 11 – Termine für die Beta stehen fest

Mit Mortal Kombat 11 steht bereits der nächste Ableger der Prügelreihe in den Startlöchern. Noch vor dem Release in wenigen Wochen ist allerdings noch eine Betaphase geplant.

Wie Entwickler NetherRealm unlängst via Twitter bekannt gab, wird die Closed Beta zu Mortal Kombat 11 bereits nächste Woche zur Verfügung stehen. Der Startschuss fällt dabei konkret am 27. März 2019 um 16 Uhr deutscher Zeit. Die Testphase läuft anschließend bis zum 01. April 2019 um 08:59 Uhr.

Die Beta selber findet lediglich auf PS4 und Xbox One statt. Zugang erhalten ausschließlich Vorbesteller des finalen Spiels. Welchen Umfang die Beta bieten wird, ist nicht bekannt.

Abseits davon ist schon für das kommende Wochenende bereits ein kurzer Stress-Test geplant. Teilenhemen können allerdings nur ausgewählte Spieler.

On 28th March, you’re next when the #MK11 Closed Beta begins!

Gain access to the Closed Beta by pre-ordering MK11 and check below to see when it runs in your region.https://t.co/pmtQbuCsej pic.twitter.com/ghWM3JdF4Y

— Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) March 18, 2019