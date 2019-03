Bethesda – Termin für die E3-Pressekonferenz bekannt

Nachdem sowohl Sony als auch Electronic Arts bereits bekannt gegeben haben, dass es keine Pressekonferenz anlässlich der E3 2019 geben wird, scheint wenigstens Publisher Bethesda die Traditionen aufrecht zu erhalten.

Wann ist die Presssekonfernez von Bethesda zu erwarten?

So gab der Branchengigant unlängst bekannt, dass der E3 Showcase am Sonntag, den 09. Juni 2019 um 17:30 Uhr Ortszeit stattfinden wird. Aufgrund der Zeitverschiebung könnt ihr das Event hierzulande am Montag, den 10. Juni 2019 um 02:30 Uhr verfolgen. Die Pressekonferenz wird wie in jedem Jahr live auf Twitch, YouTube und Mixer im Stream zur Verfügung stehen. Zu den Inhalten des Showcase ist derzeit bereits bekannt, dass es erste Einblicke in den Shooter DOOM Eternal geben wird.

Quelle: Polygon