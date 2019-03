Apex Legends – Saison 1 “Wildes Grenzland” gestartet

Die Matches in der Arena werden ab sofort noch actionreicher mit der ersten Saison von Apex Legends auf Playstation 4, Xbox One und PC via Origin – inklusive einer neuen Legende, einzigartiger Belohnungen und des ersten Battle Passes. Wildes Grenzland beginnt mit der Ankunft von Octane, einem Adrenalin-Junkie auf der Suche nach Action. Mit seiner unglaublichen Geschwindigkeit und Selbstheilung behält er stets ein hohes Tempo bei und kann seine Gegner mit seiner ultimativen Sprungkissen-Fähigkeit von oben ausschalten.

Oder um es in seinen eigenen Worten zu sagen: „Bis ihr mich kommen seht, bin ich schon wieder weg und ihr seid erledigt.“

Saison 1 von Apex Legends gestartet

Der Battle Pass für Wildes Grenzland ist ab sofort für 950 Apex-Münzen erhältlich. Jeder Levelaufstieg schaltet eine neue Stufe des Battle Passes und die dazugehörigen Belohnungen frei. In dieser Saison können Spieler mehr als 100 Objekte erhalten, darunter Legenden-Skins, Apex Münzen, ein legendärer Havoc-Skin und mehr. Darüber hinaus schaltet der Erwerb des Battle-Pass-Bundles für 2.800 Apex-Münzen sofort den Battle Pass und die ersten 25 der in Saison 1 verfügbaren 100 Stufen frei.

APEX Legends - 2.150 Coins | PC Download - Origin Code Mit dieser Spielwährung können Sie im Direkt-Shop neue Artikel für Ihre Charaktere und Waffen erwerben.

Apex-Münzen können auch zum Kauf kosmetischer Apex-Packs und zum Freischalten neuer Charaktere über den In-Game-Store verwendet werden.

Erfordert Apex Legends auf der entsprechenden Plattform (separat erhältlich) und alle Spielupdates.

Das Angebot kann nur zweimal pro Kunde wahrgenommen werden.

Quelle: EA via Pressemeldung