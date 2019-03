Der neue Overwatch-Held Baptiste ist nun schon seit einiger Zeit auf den Testservern spielbar, heute wird er jedoch auf allen öffentlichen Servern freigeschaltet. Dies haben wir uns zum Anlass genommen, uns den neuen Support-Helden mal ein wenig genauer anzuschauen. Anscheinend steckt da wohl auch ein wenig DPS mit drin. Schaut euch doch mal in unserem Video an, wie er sich so spielt: