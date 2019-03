The Avengers – Gibt es auf der GDC 2019 neue Infos?

Lange schon ist es ruhig um das Avengers-Projekt von Crystal Dynamics. Wirklich handfeste Infos sind bisher Mangelware – doch das könnte sich schon bald ändern! Wie Google nun bekanntgab, wird Crystal Dynamics am diesjährigen Google Developers Day teilnehmen. Per Twitter wurde die Teilnahme des Studios bestätigt.

Wie der Auftritt von Crystal Dynamics aussehen wird, haben die Verantwortlichen bisher nicht verraten. Doch da das Studio aktuell keine anderen Projekte angekündigt hat, liegt der Schluss nahe, dass die Teilnahme an der GDC 2019 mit den Avengers zu tun hat.

Der Zeitpunkt ist zudem extrem günstig gewählt. Nachdem erst vor ein paar Tagen ein neuer Trailer zu Avengers: Endgame veröffentlicht wurde, wäre es nur logisch, auf dem aktuellen Hype mit zuschwimmen.

Nicht nur bei den Filmen macht Marvel ein großes Geheimnis um die Superheldentruppe, auch beim dazugehörigen Spiel herrscht aktuell noch eine extreme Info-Flaute. Bereits 2017 kündigte man an, dass ein Avengers-Game bei Crystal Dynamics entstehen soll. Abgesehen von einem Teaser, den wir unter dem Text eingebunden haben, gibt es keine Fakten zum Spiel. Single- oder Multiplayer? Fehlanzeige. Ja nicht einmal, um was für eine Art Spiel es sich handelt ist bekannt. Hoffentlich bringt die GDC 2019 Licht ins Dunkle.

Am 19. März wissen wir mehr. Dann soll das Panel mit Crystal Dynamics stattfinden.

And now this …

Very special guests join our #GoogleGDC19 Developer Day session! Who? @amy_hennig, @CrystalDynamics and @raphkoster. Join us for an awesome panel on March 19 at 3 PM PT in West Hall, Room 2011.

Stay tuned for more updates as we get closer to the main event! pic.twitter.com/QnVhIrQ04Z

— Google Developers (@googledevs) March 14, 2019