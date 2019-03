Gearbox – Weiterer Teaser veröffentlicht

Seit einigen Tagen veröffentlicht Entwickler Gearbox Software via Twitter immer wieder Teaser für einen Auftritt anlässlich der PAX East in Boston. Nun zeigte man ein neues Teaser-Bild, welches ein weiteres Spiel in den Mittelpunkt rückt.

Kommt da ein weiteres Penn & Teller?

Zuletzt stellt man dabei Bilder vor, die auf eine mögliche Ankündigung von Borderlands 3, einer Nintendo Switch-Fassung von Borderlands 2 sowie einem vielleicht noch unbekannten Spiel hindeuten. Auf dem neuen Teaser-Bild ist nun lediglich ein “&” zu sehen. Erste Spekulationen im Netz lassen vermuten, dass dieses auf ein neues Penn & Teller VR hinweisen könnten. Die Spielesammlung erschien bereits vor einiger Zeit für PlayStation VR. Unter anderem brachte es den SEGA CD-Klassiker Desert Bus zurück.

Ob Gearbox wirklich an einem neuen Spiel oder auch Update zur Reihe arbeitet, bleibt bis zum 28. März 2019 abzuwarten.

Time to tease another game for PAX! pic.twitter.com/vTHqRgYNeq — Gearbox Official (@GearboxOfficial) March 15, 2019

Quelle: Gearbox Official via Twitter