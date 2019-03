Castlevania – Klassiker ab sofort abwärtskompatibel zur Xbox One

Die Liste der abwärtskompatiblen Spiele für die Xbox One wächst kontinuierlich weiter an. Neu ist nun ein alter Castlevania-Klassiker!

Harmony of Despair auf der Xbox One

Microsoft hat einmal mehr einen Xbox-360-Titel für die Xbox One verfügbar gemacht. Dabei handelt es sich um den Ableger Castlevania: Harmony of Despair, der ab sofort auch auf der Xbox One gespielt werden kann.

Seid ihr Besitzer einer Disk-Version, könnt ihr diese nun bequem in das Laufwerk eurer Xbox One einlegen. Abseits davon lässt sich das Spiel natürlich auch digital erwerben.

Castlevania: Harmony of Despair erschien ursprünglich im Jahr 2010 und war zunächst Xbox-exklusiv. Der Titel ist auf kooperatives Gameplay ausgerichtet und lässt sechs Spieler gleichzeitig zu. Mit dabei sind unter anderem bekannte Gesichter wie Alucard, Soma Cruz, Jonathan Morris, Shanoa oder Charlotte Aulin.

Quelle: Microsoft