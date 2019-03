Call of Duty: Modern Warfare 4 – Kein Battle-Royale-Modus geplant

Dass auch 2019 ein neuer Call of Duty-Teil erscheinen wird, ist so klar wie das Amen in der Kirche. Aktuell verdichten sich die Hinweise, dass wir in diesem Jahr einen neuen Modern Warfare-Teil erhalten werden. Gaming INTEL will nun erfahren haben, dass der neuste Teil auf den Blackout-Modus aus Black Ops 4 verzichten wird.

Wie sieht Modern Warfare 4 aus?

Schon vor einiger Zeit geisterten Gerüchte durchs Netz, dass MW4 wieder eine vollwertige Einzelspielererfahrung bieten soll. Vorbei sollen die Zeiten von Black Ops 4 sein, in denen nur Multiplayerfans auf ihre Kosten kamen. Offenbar plant man, wie schon früher, einen klassischen Einzelspielermodus anzubieten, sowie Multiplayer und Coop-Missionen. Details zur Kampagne sind natürlich noch nicht bekannt, doch Gaming INTEL hat nun neue Leaks zum Multiplayer an der Hand.

Modern Warfare 4 geht back to the roots

Entwickler Infinity Ward möchte im MW4-Multiplayer laut Gaming INTEL auf Soldatenklassen verzichten. Anders als in den vergangenen Teilen sollen die typischen Loadouts zurückkehren, die Veteranen noch aus MW2 und 3-Zeiten kennen dürften. Besondere Waffen und Fähigkeiten bestimmter Charaktere gehören nun also wieder der Vergangenheit an.

Generell scheint sich der 2019er-Teil an die alten Fans zu richten, da der Battle Royale-Modus aus dem Spiel fliegt. Den Trend, dass jedes Spiel einen eigenen BR-Modus braucht, wollen Activision und Infinity Ward mit einem möglichen Modern Warfare 4 nicht fortführen.

Weder der Entwickler noch der Publisher haben sich bisher zu den Gerüchten geäußert.

Eine offizielle Ankündigung von Call of Duty 2019 steht zudem noch aus.

Quelle: Gaming INTEL