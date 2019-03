Steam – Valve erweitert auf Steam Link Anywhere

Valve wollte vor einigen Jahren mit ihrem Steam Link eine kleine Revolution im Gaming-Bereich lostreten. Doch der erhoffte Erfolg blieb leider aus. Doch Valve halten an ihrem Konzept fest und wollen es sogar noch sinnvoll erweitern.

Valve erweitert Steam Link zu Steam Link Anywhere

Die Idee von Steam Link war es, dem Spieler die Möglichkeit zu bieten seine PC-Spiele ganz entspannt von der Couch aus zu genießen. Das ganze gleich mit passendem Steam-Controller. Die Umsetzung war und ist auch recht ordentlich und funktioniert nahezu tadellos. Doch man konnte leider nicht viele Spieler dafür begeistern. Allerdings hält Valve weiterhin an dem System fest und bringt es sogar aufs nächste Level als Steam Link Anywhere. Dadurch ist es möglich, seine Steam-Spiele von überall auf der Welt zu zocken. Dafür braucht ihr nur die kostenlose Steam-App auf eurem Android Gerät. Ganz egal ob Tablet, Fernseher oder sonst was. Eine Apple-Version der App ist in Planung und muss von Apple selbst nur noch freigegeben werden. Damit macht Valve den ersten großen Schritt in Richtung Game-Stream. Das macht die Steam Link Box größtenteils überflüssig.

