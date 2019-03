No Man’s Sky – Neues Update Beyond angekündigt

Nach einem großen Shitstorm zum Release, hatte das Team um No Man’s Sky intensiv an Verbesserungen gearbeitet. Schon bald soll ein weiteres freies Update erscheinen.

Über die offizielle Homepage Sean Murray ein Update zum Indie Titel. Für den Sommer 2019 hat er das nächste Update Beyond angekündigt. Drei Bestandteile sollen in der nächsten Erweiterung enthalten sein, darunter auch ein Online Mode, der das Spiel praktisch in ein MMO transformiert. Spieler werden die Möglichkeit haben sich gegenseitig zu treffen und noch weiter miteinander zu interagieren. Für Besitzer des Spiels wird das Update kostenfrei sein und auch trotz des Onlinemodes keine Abo benötigen. Um was es sich bei den beiden anderen Komponenten handelt, soll in naher Zukunft im Detail besprochen werden.

No Man’s Sky BEYOND, a major free chapter, coming Summer 2019.

With three updates in one:

1) No Man’s Sky Online

2) ?

3) ?

We’re working out butts off on something special

More Info soon ❤️https://t.co/YtKimYyj6U pic.twitter.com/Txi8orUIs9

— Sean Murray (@NoMansSky) 15. März 2019