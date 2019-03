Dragon Ball FighterZ – Son Goku aus Dragon Ball GT ist der nächste DLC-Charakter

Der erste Kämpfer aus der GT-Animeserie tritt dem Roster von Dragon Ball FighterZ bei. Es ist Son Goku in seiner Kindform, in die er durch Prinz Pilaf mithilfe der Dragonballs zurückverwandelt wurde.

Feuert die Super-Genkidama und ein Super-Kamehameha auf eure Gegner in Dragon Ball FighterZ ab

GT-Goku ist zwar in ein Kind zurückverwandelt worden, beherrscht aber alle Attacken, die er auch als Erwachsener ausführen kann. Sein Spezialmove ist das Super-Kamehameha, bei dem er sich in einen Super Saiyajin 3 verwandelt, wenn das Team insgesamt nur noch aus zwei oder weniger Mitgliedern besteht. Andere Spezialattacken sind die Super-Genkidama und eine noch geheime Fähigkeit. Zudem greift er mit dem Mönchsstab und dem umgekehrten Kamehameha an.

Quelle: gematsu