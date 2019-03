Castle Crashers – Umsetzungen für PS4 und Switch angeteasert

Castle Crashers ist ein 2008 veröffentlichtes Beat’em’Up mit Fokus auf einem Mehrspieleraspekt, mit bis zu vier Spielern könnt ihr euch durch den Titel prügeln. Entwickler The Behemoth teasten nun auf Twitter eine Umsetzung für die PS4 und die Switch an.

Umsetzung des ersten Castle Crashers oder neues Spiel für PS4 und Switch?

Über 10 Jahre ist der Release von Castle Crashers also her. Die beiden Tweets, welche eine PS4- und Switch-Umsetzung andeuten, verraten nicht viel. Man sieht nur jeweils vier PS4- bzw. Switch-Controller in den charakteristischen Farben der Spielfiguren: Rot, Blau, Orange und Grün. Im PS4-Tweet schreibt The Behemoth zudem, dass man Dienstag mehr Infos parat hätte. Dann werden wir wohl auch erfahren, ob es lediglich ein Port des alten Spiels oder ein gänzlich neuer Titel wird.

see you Tuesday for more things… pic.twitter.com/OG1ZmtljHT — The Behemoth (@thebehemoth) March 15, 2019

Quelle: The Behemoth via Twitter