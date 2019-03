Hearthstone – Name und Logo neuer Expansion geleaked

Blizzard veröffentlichte in den vergangenen Tagen mehrere kleine Teaservideos, welche auf die neue Erweiterung von Hearthstone hinweisen sollten. Doch bevor sie offiziell gänzlich enthüllt werden konnte, wurde sie nun von IGN geleaked. Zudem ist das Logo dank einer französichen Mobile-Website veröffentlicht.

Alte Bösewichte kehren nach Hearthstone zurück

Die Teaservideos ließen die Theoretiker unter den Hearthstone-Fans bereits erschließen, worum es in der neuen Expansion gehen könnte. So kehren alte Widersacher wie König Togwaggel, Hagatha und Dr. Boom unter der Führung von Meisterdieb Rafaam zurück. Als Schauplatz vermuten Kenner des WoW-Universums die schwebende Stadt Dalaran. Auch der geleakte Name passt zu diesem Thema: Die neue Hearthstone-Expansion wird “Rise of Shadows” heißen. Eine offizielle Ankündigung dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Quelle: hearthpwn