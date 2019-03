Gearbox – Weiteres Spiel geteasert

Nachdem Entwickler Gearbox bereits auf Twitter einen vermutlichen Teaser für Borderlands 3 hinterlassen hat, kündigte das Unternehmern nun ein weiteres Spiel vorab an.

Um was handelt es sich bei dem Teaser?

Zuletzt machte Gearbox via Twitter auf sich aufmerksam, indem man ein Bild im Cel Shading-Look mit den Daten 28. März und Boston abbildete, welches eindeutig auf die kommende PAX East hinweist. Nun teasert Gearbox via Twitter ein weiteres Spiel, dessen Zuordnung wesentlich schwieriger fällt. Das Bild ist bislang keinem bekannten Gearbox-Franchise zuzuordnen. So ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich womöglich um ein komplett neues Franchise handelt. Wir halten euch bezüglich Neuigkeiten auf dem Laufenden. Im folgenden könnt ihr euch das Teaser-Bild zu Gemüte führen:

Time to tease another game for PAX! pic.twitter.com/N6OQIUZnAc — Gearbox Official (@GearboxOfficial) March 13, 2019

Quelle: Gearbox Official via Twitter