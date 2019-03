Castlevania – Hinweise auf Anniversary Collection

Offenbar plant Publisher Konami derzeit die Veröffentlichung einer Castlevania Anniversary Collection.

Anniversary Collection geplant?

Bei einem australischen Rating-Bord tauchte unlängst das Listing für eine Castlevania Anniversary Collection auf. Der Eintrag berichtet dabei von einem “Multi-Plattform-Spiel”, welche Plattformen hierbei konkret gemeint sind, geht daraus aber nicht hervor.

Zuletzt veröffentlichte Konami bereits die Castlevania Requiem, allerdings exklusiv für Playstation 4. Diese beinhaltete Symphony of the Night und Rondo of Blood. Die neue Collection scheint jedoch davon losgelöst zu sein. Welche Spiele konkret enthalten sind, ist bisher nicht abzusehen.

Quelle: Eurogamer