TEKKEN – Erste Details zur TEKKEN World Tour 2019

Freunde der gepflegten, digitalen Prügelei haben wieder Grund sich zu freuen. Denn die TEKKEN World Tour geht in die dritte Runde!

TEKKEN World Tour 2019

Die TEKKEN World Tour 2019 soll größer und besser werden. Durch einige Strukturänderungen soll es mehr Spielern möglich sein, daran Teil zu nehmen. Der Startschuss fällt am 20. April 2019 im The MIXUP in Lyon, Frankreich. Die Events werden über das ganze Jahr in verschiedenen Locations ausgetragen. Darunter unter anderem Groß Britannien, Deutschland, Polen Schweden und Australien. Des Weiteren finden erstmals auch offizielle Turniere in Dubai, Griechenland und Südafrika statt. Die Finals werden dann in Bangkok, Thailand entschieden. Dort entscheidet sich wer der wahre King of the Iron Fist Tournament sein wird. Ihm winken alleine 100.000 US-Dollar Preisgeld zu. Insgesamt befinden sich knapp 185.000 US-Dollar im Preispool. Die Anmeldung zur TEKKEN World Tour 2019 erfolgt über die offizielle Homepage. Hier noch einmal die Turnierkategorien im Überblick:

Master+:

TEKKEN World Tour Turnierkategorie mit dem maximalsten Wert

Turnierkategorie mit dem maximalsten Wert Wird exklusiv auf der Evolution Championship Series (Evo) in Las Vegas vom 2. bis 4. August 2019 im Mandalay Bay Resort ausgetragen

Das „Master+“-Turnier vergibt Ranglistenpunkte an SpielerInnen auf den Plätzen 1 bis 49

Master:

Diese Turniere bieten SpitzenspielerInnen auf der ganzen Welt erstklassige Punkte und sind die Grundlage für die TEKKEN World Tour 2019

2019 Die Master-Turniere vergeben Ranglistenpunkte an SpielerInnen auf den Plätzen 1 bis 25

Challenger:

Diese regionalen Turniere konzentrieren sich darauf, Möglichkeiten anzubieten, Ranglistenpunkte an Orten zu sammeln, die nicht von Master-Turnieren bedient werden

Die Challenger-Turniere vergeben Ranglistenpunkte an SpielerInnen auf den Plätzen 1 bis 13

Dojo:

Ein brandneuer Turniertyp für 2019

Dojo-Turniere ermöglichen es TurnierorganisatorInnen auf der ganzen Welt, ihre Turniere für die Vergabe von TEKKEN World Tour Ranking Points anzumelden

Die bei Dojo-Turnieren verfügbaren Punkte werden je nach Turniergröße gestaffelt

Alle Dojo-Turniere müssen das Opt-in-System von TEKKEN World Tour auf smash.gg nutzen

Die veröffentlichten Regeln und Formate des Turniers müssen mit dem offiziellen Format der TEKKEN World Tour übereinstimmen (verfügbar unter tekkenworldtour.com/rules)

Die Brackets für das Turnier müssen mit dem Tool von smash.gg ausgeführt und aufgezeichnet werden

Die Turniergröße ist auf eine Mindestteilnehmerzahl von 16 Personen ausgelegt

Je nach Bracket-Größe vergeben Dojo-Turniere Ranglistenpunkte auf den Plätzen 1 bis 9

Ranglistenpunkte-Verteilung:

Punkte, die bei TEKKEN World Tour -Turnieren gesammelt werden, werden entsprechend den Platzierungen der SpielerInnen vergeben

-Turnieren gesammelt werden, werden entsprechend den Platzierungen der SpielerInnen vergeben Die Rangliste erstellt einen Spielerrang basierend auf den Gesamtpunkten, die sie aus ihren 10 besten Turnierplatzierungen erhalten haben. Die Rangliste erkennt die besten Leistungen aus 3 Master+ oder Master-Turnieren, 3 Challenger-Turnieren und 4 Dojo-Turnieren an

SpielerInnen können an so vielen Turnieren wie nötig teilnehmen, um hohe Platzierungen und die damit einhergehenden hohen Rangpunkte zu erreichen

Am Ende der TEKKEN World Tour werden die 19 bestplatzierten SpielerInnen zum Finale der TEKKEN World Tour in Asien eingeladen

werden die 19 bestplatzierten SpielerInnen zum Finale der in Asien eingeladen Reise- und Hotelkosten, für alle nach Asien eingeladenen SpielerInnen, werden durch die TEKKEN World Tour gedeckt

gedeckt Die Rangliste der TEKKEN World Tour ist unter www.tekkenworldtour.com und über die Ligaseite der TEKKEN World Tour auf smash.gg einsehbar

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment (via Pressemeldung)