Hunt Showdown – Kommt im Frühling auf die Xbox One

Hunt Showdown ist das neue Projekt von Entwickler Crytek, welches derzeit bereits auf dem PC erhältlich ist. Nun soll bald ebenfalls die Xbox One-Fassung folgen.

Hunt Showdown im Xbox Game Preview-Programm

Während der Shooter auf dem PC noch in der Early-Access-Version zu erwerben ist, startet der Titel natürlich auch auf der Xbox One in einer Vorab-Version durch. So wird Hunt Showdown dem Xbox Game Preview-Programm hinzugefügt. Erscheinen soll der Multiplayer-Titel bereits im Frühjahr 2019 auf der Xbox One. Ob die Inhalte der PC-Version gleichen, ist noch nicht bekannt. Hunt Showdown soll aber auch weiterhin mit Updates und Patches vervollständigt werden.

Hunt Showdown ist seit Februar 2018 in der Early-Access-Fassung via Steam zu erwerben.

Quelle: DualShockers