gamesom – Größte Spielmesse der Welt auch weiterhin in Köln

Vor 10 Jahren wurde die Games Convention in gamescom umbenannt und von Leipzig nach Köln verlegt. Der Vertrag, der seither mit dem Austragunsort, der koelnmesse, bestand lief nun aus. Die Frage war, was nach der Messe 2019 geschehen würde, nun haben wir die Antwort: Die Messe wird auch weiterhin in Köln stattfinden.

Auch ab 2020 ist die gamescom in Köln

Die Koelnmesse GmbH und der game-Verband der deutschen Games-Branche einigten sich auf einen neuen Vertrag, wie sie heute mitteilten. Somit wird die größte Spielmesse der Welt auch weiterhin in Köln ausgetragen. Die gamescom 2019 eröffnet am 20. August für Fachbesucher, am 21. August schließlich für Privatbesucher.

Quelle: Pressemitteilung