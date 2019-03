Super Smash Bros. Ultimate – Kehren diese beiden Modi zurück?

Erst vor wenigen Monaten ist mit Super Smash Bros. Ultimate der nächste Teil der populären Prügelspiel-Reihe auf den Markt gekommen. Während Nintendo den Prügler fortwährend mit neuen Inhalten unterstützen möchte, könnten nun zwei bekannte Modi zurückkehren.

Home Run Contest und Stage Builder

So haben findige Dataminer in dem Code vom Beat ’em-up interessante Daten zu den zwei bekannten Modi Home Run Contest und Stage Builder gefunden. Ob diese nun wirklich für die Zukunft geplant sind, ist bislang natürlich unbekannt. Die Daten könnten auch noch im Code von Super Smash Bros. Ultimate zu finden sein, weil Nintendo die Idee kurz vor Veröffentlichung wieder verworfen hat. Beide Modi hatten dabei bereits einen Auftritt in den alten Ableger der Super Smash Bros.-Reihe.

Quelle: Gamerant