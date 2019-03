Heavy Metal Machines – Metal League eSports-Turnier mit der ESL

Heavy Metal Machines ist ein etwas anderes MOBA. Doch es eignet sich hervorragend für eSport-Turniere, was 2017 auch in der ESL zu sehen war. Und diese Woche geht es wieder ab in der Arena!

Heavy Metal Machines startet Metal League e-Sports-Turnier zusammen mit der ESL an

Die Vorausscheidungen haben bereits am 9. März begonnen. Das saisonale Event läuft noch bis zum 20. April 2019. An dem Tag findet dann das Finale auf den europäischen Servern statt. Diese Free-For-All-Turnier hat keinerlei Einschränkungen, was das Spieler-Niveau betrifft. Zudem winken Preisgelder im Gesamtwert von 5.000 Euro. Heavy Metal Machines besticht nicht nur durch sein kompetitives Gameplay, sondern auch durch die schrill-kultige Optik und die Hommage an den Heavy Metal. Einige der Fahrer sind auch von einigen der namhaften Künstler des Musik-Genres gewidmet. Der Metal Herald beispielsweise erinnert an Cardinal Copia, eines der Alter-Egos des Sängers der schwedischen Metal Band Ghost. Heavy Metal Machines ist kostenlos via Steam verfügbar.

Quelle: Hoplon (via Pressemeldung)