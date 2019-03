Harry Potter: Wizards Unite – Erste Details zum Gameplay bekannt

Mit Pokémon Go hat das Studio Niantic im Juli 2016 einen Wahnsinns Hype im Bereich Mobile Gaming losgetreten. Und auch heute noch wird Pokémon Go immer noch reichlich gespielt. Vor einiger Zeit hat das Studio in Zusammenarbeit mit WB Games die Arbeiten an Harry Potter: Wizards Unite aufgenommen.

Erste Details zu Harry Potter: Wizards Unite bekannt

Die Spieler beginnen als Rekruten der Eingreiftruppe zur Wahrung des Geheimhaltungsstatus. Ihre Hauptaufgabe ist es, eine große Gefahr abzuwenden, welche die Welt der Zauberei bedroht. Dies tun sie, in dem sie Artefakte, Wesen und Erinnerungen an ihren ursprünglichen Ort zurück bringen. Diese wurden durch Magie gefangen. Durch das befreien dieser Subjekte bleibt die Zauberei den Muggles weitestgehend verborgen. Überall in der Spielwelt gibt es Gasthäuser zu entdecken. Diese füllen dann die verbrauchte Zauberkraft wieder auf, verfügen über Zauberzutaten, und vieles mehr. Es wird auch Portalschlüssel geben, mit denen man durch Portale in die Welt der Zauberei reisen kann. Die Schlüsselbereiche von Harry Potter: Wizards Unite sind sogenannte Festungen. Diese befinden sich an festen Orten in der realen Welt, ähnlich der Arenen in Pokémon Go. Dort müssen die Hexen und Zauberer gemeinsam und in Echtzeit verschieden Bedrohungen überwinden, was natürlich auch Belohnungen freischaltet. Harry Potter: Wizards Unite erscheint im Laufe des Jahres 2019 für iOS- und Androidgeräte.

Quelle: Warner Bros. Interactive Entertainment (via Pressemeldung)