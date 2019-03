Devil May Cry 5 ist erst seit einigen wenigen Tagen offiziell erhältlich und kann schon diverse Erfolge verzeichnen.

Devil May Cry 5 sichert sich Platz 2

Der neuste Teil der Brawler-Reihe ist nicht nur gut bei der Fachpresse angekommen, sondern kann so kurz nach Release auch schon einige kommerzeile Erfolge einfahren. Wie der unabhängigen Tracking-Webseite SteamCharts zu entnehmen ist, kann das Actionsequel schon jetzt auf eine beachtliche Anzahl von 88.735 gleichzeitige Spieler zurückblicken. Gemessen an dieser Zahl ist Devil May Cry 5 Capcoms zweitgrößter PC-Launch überhaupt.

Platz drei kann sich das Remake von Resident Evil 2 mit satten 74.024 Spielern sichern. Auf Platz 1 findet sich Platzhirsch Monster Hunter World mit über 329.333 Spielern.

Quelle: SteamCharts