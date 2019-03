Crackdown 2 – Ab sofort gratis auf der Xbox One

Vom Index kostenlos auf deutsche Xbox-Konsolen! So könnte der Slogan zum Actionspiel aus dem Hause Ruffian Games lauten. Wie Xbox-Sprachrohr Larry “Major Nelson” Hryb nun über Twitter bekanntgab, ist das Spiel ab sofort nicht nur Teil des Abwärtskompatibilitäts-Programms, sondern für alle User kostenlos. Wer also in den Vorgänger des kürzlich erschienenen Crackdown 3 blicken möchte, kann das ab sofort völlig gratis tun.

Crackdown 2 is coming to Xbox One Backward Compatibility today and will be available for free https://t.co/qPMRNs2ZLo pic.twitter.com/axJmb2Swa3 — Larry Hryb (@majornelson) March 9, 2019

Crackdown 2 lohnt sich

Als das Spiel 2010 auf den Markt kam, war die Begeisterung groß. Zwar erneuerte der Titel das Prinzip des in Deutschland ebenfalls lange indizierten Vorgängers nur wenig, dennoch galt Crackdown 2 als Toptitel der Xbox 360. Heute kann der Titel natürlich nicht mit aktuellen Konsolenreleases mithalten, doch einem geschenkten Gaul schaut man bekanntlich nicht ins Maul. Crackdown und Crackdown 2 waren jeweils vom Erscheinen an in Deutschland indiziert, wurden geschlossen aber 2017 von der Liste gestrichen. Teil 3 erhielt vom Start weg eine Altersfreigabe ab 18. Schon Teil eins wurde kürzlich an Xbox-User verschenkt.

Ob das Angebot dauerhaft gilt, oder zeitlich begrenzt ist, verriet Major Nelson derweil nicht.

Den Test zum dritten Teil lest Ihr hier.

Quelle: Twitter