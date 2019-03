Days Gone – Goldstatus erreicht

Days Gone wird sich in die Reihen der zahllosen Zombiespiele einreihen und beweisen müssen, dass es anders ist und was es spielenswert macht. Erste Trailer waren bereits vielversprechend und besonders die schieren Massen an Zombies, denen ihr begegnen werdet, lassen neugierig werden. Nun ist das Spiel endgültig fertig gestellt.

Dies berichtete Entwickler Bend Studio per Twitter. Somit hat Days Gone nun also seinen Goldstatus erreicht, bleibt nun nur noch den Releasetermin abzuwarten. Dieser ist am 26. April, dann flattert der Zombietitel exklusiv auf die Playstation 4.

Our team has done it! #DaysGone has gone gold.

It's been quite the ride and we can't wait for you experience our game on April 26. pic.twitter.com/xnD5VTnbew

— Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) March 9, 2019