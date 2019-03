Rage 2 – Trailer stellt Fähigkeiten vor

Bethesda hat einen brandneuen Trailer für Rage 2 veröffentlicht und geht dort unter anderem auf die Fähigkeiten eures Protagonisten ein.

Die neuen Fähigkeiten im Überblick

In einem neuen Trailer präsentiert Entwickler id Software die neuen Fähigkeiten in Rage 2. Neben Waffengewalt könnt ihr euren Gegnern nämlich auch mit speziellen Fertigkeiten einheizen. Mit an Bord sind unter anderem die Antischwerkraft-Vortex, ein Barrieren-Schild zur Verteidigung oder der Sprungangriff “Slam”, dessen Kraft je nach Sprunghöhe verstärkt wird.

Hinzu kommen später noch weitere Angriffstechniken wie Spurt, Dash, der Grav-Sprung oder zum Beispiel Overdrive.

