Halo – Erhält die Master Chief Collection ein Update?

Halo ist eine der bekanntesten Marken der Videospielgeschichte. Jeder hat schon mal in irgendeiner Form was mit dem Masterchief zu tun gehabt. Für viele war die damals angekündigte Master Chief-Collection von Halo einer der Kaufgründe einer Xbox One (ich zähle mich dazu).

Ist eine PC-Version der Master Chief-Collection geplant?

Dies war im Übrigen eine gute Gelegenheit, um sich auf Halo 5 – Guardians einzustimmen. Doch nach dem fünften Teil der Reihe wurde es, abgesehen von Halo Wars und den Twin Stick-sHooter Spartan Strike und Spartan Assault, ziemlich ruhig um John-117. Doch auf einmal teasern die Verantwortlichen für Inside Xbox die nächste Folge auf YouTube an und was sehen wir? Das Titelbild von Halo – The Master Chief Collection. Aber so genau weiß noch keiner, was da auf uns zu kommt. Bekommen wir endlich die langersehnte PC-Fassung? Immerhin gibt es quasi keine Xbox-Exklusiv mehr. Das heißt jetzt Xbox Play Anywhere und bietet die komfortable Möglichkeit, seine Xbox-Spiele auch auf dem PC zu installieren. Ohne Mehrkosten. Doch der Service ist bisher in der Regel nur bei Neuerscheinungen in Kraft getreten. Auf der anderen Seite könnte es sich auch um ein großes Update für Die Master Chief-Collection handeln. Vielleicht wird der beliebte Mehrspielerpart etwas mehr gepusht? Wir wissen es noch nicht. Aufschluss wird die kommende Folge von Inside Xbox liefern. Weitere Infos über die kommende Folge findet ihr HIER. Wir dürfen gespannt sein.

Quelle: Xbox (via YouTube)