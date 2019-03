Xbox Game Pass – Neuzugänge im März

Abonnenten des Xbox Game Pass dürfen sich jeden Monat über neue Titel freuen, die sie konsumieren dürfen. Nun sind die ersten Neuzugänge für den März bekannt gegeben worden.

Welche Spiele kommen im März dazu?

Die größte Überraschung dürft in diesem Zusammenhang wohl der Open-World-Blockbuster Just Cause 4. Der Titel aus dem Hause Avalanche Studios ist erst im vergangenem Dezember offiziell erschienen. Angesichts der Tatsache, dass die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück geblieben sind, ist eine Aufnahme ins Game Pass Programm durchaus nachvollziehbar. Neben Just Cause 4 dürfen sich Abonnenten ebenfalls über Fallout 4, LEGO Batman 2: DC Super Heroes sowie F1 2018 freuen.

Interessant ist dabei: Microsoft kündigte bereits an, dass im Verlauf des März noch weitere Titel dem Xbox Game Pass hinzugefügt werden sollen.

Quelle: InsideXbox