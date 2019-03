Unboxing: TREKSTOR Primetab T13B

Vor einiger Zeit hatten wir mal für euch den Trekstor W1 Mini-PC im Unboxing, nun haben wir uns erneut mit Trekstor zusammengetan und eines ihrer neuen Produkte ausgepackt.

Das ist das TREKSTOR Primetab T13B

Die Rede ist vom TREKSTOR Primetab T13B, dem neuen Volks-Tablet, sprich der günstigeren Alternative zu sonst so teuren Produkten anderer Marken. Ob es qualitativ hält, was es verspricht, werden wir für euch natürlich testen, aber zunächst einmal haben wir es in unserem Unboxing-Video für euch ausgepackt.