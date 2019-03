Tropico 6 – Offene Beta gestartet

Bislang war Tropico 6 in einer geschlossene Testphase lediglich für ausgewählte Spieler spielbar. Nun dürfen alle Interessierten Hand an den Strategie-Titel legen.

Spielt Tropico 6 bereist vorab

Mit Blick auf den nahenden Release, wurde die geschlossene Testphase nun in eine offene Beta umgewandelt. Alle diejenigen, die sich den Aufbau-Strategie-Titel berits vorab ansehen wollen, haben nun bis zum 08. März 2019 um 19:00 die Chance dazu. Die offene Testphase ist allerdings vorerst lediglich auf dem PC via Steam verfügbar. Wer Interesse an der Open Beta hat, kann sich den notwendigen Client hier via Steam herunterladen.

Innerhalb der Beta habt ihr Zugriff auf sechs Missionen sowie auf 11 Maps und Einblicke in den kommenden Multiplayer-Part. Tropico 6 erscheint am 29. März 2019 für PC, Xbox One sowie PlayStation 4.

Quelle: Steam