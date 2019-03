Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Saturday League kommt nach Deutschland

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege hat sich mit der Zeit als fester Bestandteil von eSports etabliert und konnte in vielerlei Hinsicht überzeugen. Doch die Entwickler ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus. Sie machen immer weiter um ihr Spiel und damit auch eSports voran zu bringen.

Neue Saturday League in Rainbow Six Siege

Wie Ubisoft verkündete, geht die Saturday League von Rainbow Six Siege ab in Zusammenarbeit mit LG Mitte März in die erste Runde. Doch was die Saturday League so interessant macht, ist die Tatsache, dass sie allen Spielern offen steht. Jeder der daran Interesse hat kann sich anmelden und mitmachen. Dadurch rückt eSport wieder ein ganzes Stück näher an die Spieler, welche schon immer mal selber mitmischen wollten.

So ist die Saturday League organisiert

Die Saturday League setzt sich aus zwei Divisionen zusammen. Die Premier- und Contender-Division. Während in der Premier-Division sowohl Online-Qualifier und Invites vertreten sind, ist die Contender-Division ausschließlich den Online-Qualifiern vorbehalten. Sowohl in der Premier-, als auch in der Contender-Division treten die Teams im Format Jeder gegen Jeden an. In der Contender-Division spielen die Teams um einen Preispool von insgesamt 1.500 Euro. Wer den ersten Platz erreicht, qualifiziert sich nach Abschluss der Liga zusätzlich noch für die Premier-Division. In der Premier-Division geht is um Preisgelder im Gesamtwert von 5.000 Euro.

Wo kann ich mich anmelden?

Wer interesse hat, kann sich unter folgenden Links zur Saturday League anmelden:

Na, Interesse? Dann meldet euch schnell an und zeigt denen, wo der Hammer hängt!

