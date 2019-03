Overwatch League – Übersicht der Eröffnungswoche Saison 2019

Overwatch zählt zu den populärsten Spielen im eSport. Das zeigt auch jedes Jahr der Andrang der Fans zu den Matches oder Übertragungen.

Eine Übersicht zum Saisonstart 2019 der Overwatch League 2019

Am 14. Februar startete die Overwatch League in die Saison 2019. Der Startschuss fiel in der Blizzard Arena in Los Angeles. Über die gesamte erste Woche waren die Tickets restlos ausverkauft und weltweit schauten über 13 Millionen Zuschauer via Stream zu. In der Saison 2019 dürfen wir auch acht neue Teams aus Nordamerika, Europa und China in der Overwatch League begrüßen.

Selbst in der zweiten Woche sind die Zuschauerzahlen, im Vergleich zum Vorjahr, um ganze 40% gestiegen. Doch nicht nur in der Arena und bei den Streaming-Kanälen war ein großer Andrang verzeichnet. Weltweit haben sich Fans in Sports Bars oder Gaming-Lounges versammelt, um ihre Teams spielen zu sehen. In London beispielsweise, versammelten sich unzählige Fans in den Fillialen der Loading Bar. Weltweit waren die Fans auf den Beinen.

Quelle: Blizzard (via Pressemeldung)