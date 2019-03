Diablo 1 – Ab sofort auf GOG verfügbar

Wer hätte damit gerechnet? Die Website GOG.com hat völlig überraschend eine DRM-freie Version von Diablo 1 veröffentlicht. Für aktuell 8,89 Euro können Fans das allererste Spiel der Reihe spielen. Bisher gab es vom ersten Teil der Reihe keine digitale Version – weder auf Steam noch in Blizzards eigenem Battle.net-Store.

Das ist erst der Anfang

Nostalgiker oder jene, denen der erste Diablo-Teil bisher völlig fremd ist, dürften schon jetzt in Freudentränen ausbrechen, doch es kommt noch besser: Offenbar plant GOG zusätzlich, in Zukunft noch Warcraft 1 und 2 in ihrer Bibliothek aufzunehmen. Wann das genau passieren wird, haben die Plattformbetreiber bisher nicht verraten.

Warum die Games nun über GOG und nicht über das Battle.net neureleast werden, ist nicht bekannt. Auch inwiefern Blizzard mit dem Überraschungsrelease zu tun hat, bleibt zunächst ein Geheimnis.

Was bedeutet das für Diablo 4?

Blizzard hat ja bereits angekündigt, dass 2019 viele neue Infos für Diablo-Fans warten. Ob damit die aktuelle Veröffentlichung des Klassikers gemeint war, ist anzuzweifeln. Fest steht jedoch, dass die überraschende Neuveröffentlichung Erinnerungen bei einigen Fans heraufbeschwören dürfte. Und ein bisschen Nostalgie ist für einen etwaigen vierten Teil natürlich auch nicht ganz so schlecht…

Quelle: Gamestar