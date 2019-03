Apex Legends: So solltet ihr es lieber nicht spielen

Apex Legends ist natürlich derzeit in aller Munde, schließlich ist es auf einem guten Wege, den langzeitigen Battle Royale-König Fortnite vom Thron zu stoßen. Aus diesem Anlass haben sich unsere zwei Tobis mal an den Shooter herangewagt.

In unserer Redaktion gibt es keine Apex Legends-Profis

Das Ergebnis ihrer kleinen Zokersession könnt ihr euch in unserem Video anschauen. Dabei wird schnell deutlich klar, dass es keine Experten sind, weder in Apex Legends, noch in Shootern generell. Aber macht euch doch gerne selbst ein Bild davon: