Tom Clancy’s The Division 2 – Alles, was ihr zum Release wissen müsst!

Rund drei Jahre nach der Veröffentlichung von Tom Clancy’s The Division schickt Publisher Ubisoft bereits den nächsten Teil der Reihe ins Rennen. Damit ihr auch bestens für den 15. März gerüstet seid, erfahrt ihr hier alles Wissenswerte zum Verkaufsstart von The Division 2.

Wann ist The Division 2 offiziell erhältlich?

The Division 2 erscheint offiziell am 15. März für PC, Playstation 4 und Xbox One. Allerdings haben einige ausgewählte Spieler die Möglichkeit bereits drei Tage früher als alle anderen ins Abenteuer zu starten. Den verfrühten Zugang erhaltet ihr dabei automatisch durch den Kauf einer Gold oder Ultimate Edition sowie als Inhalt einer der beiden Collector’s Editions.

Tom Clancy's The Division 2 Limited Edition - [PlayStation 4]

Spielen Sie allein oder mit bis zu 3 Freunden durch eine 40-stündige Kampagne im zerstörten und kollabierenden Washington D.C

Erkunden Sie eine große, dynamische und lebendige Welt, die sich von Ihren Entscheidungen abhängig verändert und helfen Sie dabei, die Stadt durch taktische Eingriffe zu befreien

Entdecken Sie ein überarbeitetes PvP-Gameplay in einer brandneuen Dark Zone, das so gestaltet wurde, dass es ein faires und aufregendes Erlebnis für alle Spieler schafft, egal welches Fortschrittslevel sie haben

Erhalten Sie Zugang zu nie zuvor gesehenen Endspiel-Inhalten und einem ein Jahr lang kostenlosen DLC mit neuen Einsätzen, Bereichen und Spielfunktionen

Wie hoch sind die Systemanforderungen auf dem PC?

Die Anforderungen der PC-Version von The Division 2 fallen in der Tat recht moderat aus. Den Entwicklern von Massive Entertainment zufolge soll die eingebaute Snowdrop Engine insbesondere älteren PC-Modellen zugutekommen. So sorgt die flexible Skalierung dafür, dass ihr den Shooter trotz veralteter Komponenten flüssig spielen könnt.

Minimum – 1080p | 30 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

Prozessor: AMD FX-6350 | Intel Core i5-2500K

RAM: 8 GM

Grafikkarte: AMD Radeon R9 270 | Nvidia Geforce GTX 670

Grafikspeicher: 2 GB

DirectX: 11 | 12

Empfohlen – 1080p | 60 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

Prozessor: AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core i7-4790

RAM: 8 GB

Grafikkarte: AMD RX 480 | Nvidia Geforce GTX 970

Grafikspeicher: 4 GB

DirectX: 11 | 12

Hoch – 1440p | 60 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

Prozessor: AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core i7-6700K

RAM: 16 GB

Grafikkarte: AMD RX Vega 56 | Nvidia Geforce GTX 1070

Grafikspeicher: 8 GB

DirectX: 11 | 12

Elite – 4K | 60 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

Prozessor: AMD Ryzen 7 2700X | Intel Core i9-7900X

RAM: 16 GB

Grafikkarte: AMD Radeon VII | Nvidia Geforce RTX 2080 Ti

Grafikspeicher: 11 GB

DirectX: 11 | 12

Gibt es Zusatzinhalte oder einen Season Pass?

Ähnlich wie The Division soll auch der Nachfolger nach Release mit neuen Inhalten versorgt werden. Einen gravierenden Unterschied gibt es aber dennoch: Laut Ubisoft werden sämtliche Zusatzinhalte kostenfrei zur Verfügung gestellt. Einen Season-Pass im herkömmlichen Sinne gibt es demnach also nicht. Nichtsdestotrotz können sich Hardcore-Fans des Loot-Shooters den sogenannten Year-1-Pass zulegen, der mit einigen Schmankerl aufwartet:

7 Tage früherer Zugang zu den Erweiterungen von Jahr 1

exklusive Anpassungsobjekte

zusätzliche Aktivitäten

(mehr wird in Kürze bekannt gegeben)

Auch zu den geplanten neuen Inhalten von The Division 2 hat sich Ubisoft aber bereits geäußert. So soll schon kurz nach Verkaufsstart der Stützpunkt „Tidal Basin“ erscheinen. Bereits im Anschluss folgt dann der erste 8-Spieler-Raid „Dunkle Stunden“. Abseits davon sind für das erste Jahr bereits drei Story-Episoden angedacht, die jeweils mit neuen Hauptmissionen, Aufträgen sowie PvP- und PvE-Neuerungen ausgestattet werden.

Die DLCs in der Übersicht:

D.C. Outskirts: Expeditions (Sommer 2019)

Pentagon: The Last Castle (Herbst 2019)

Episode 3 (Winter 2019)

Welche Vorbestellerboni gibt es?

Auch The Division 2 kommt natürlich mit einigen netten Belohnungen für Frühentschlossene daher. Diese umfassen:

Kapitol-Verteidiger-Paket: Exotisches SPAS-12 Schrotgewehr „Lullaby“ Gefahrgut-2.0-Outfit Waffenblaupause Endgame-Version Teddybär Rucksack-Trophäe (nur PC) Steelbook (nur PS4 und XONE) Abzeichen für die ersten 5.000 Vorbesteller (nur PS4 und XONE)



Welche Editionen gibt es zum Release?

Pünktlich zum Release von The Division 2 schickt Ubisoft den Loot-Shooter gleich mit mehreren Editionen ins Rennen. Neben der Standard-Version können sich Fans über eine Gold sowie Ultimate Edition freuen. Darüber hinaus gibt es mit der Dark Zone sowie Phoenix Shield sogar zwei Collector’s Editions mit massig zusätzlichem Content. Nachfolgend findet ihr alle Editionen in der Übersicht:

Standard Edition

Hauptspiel The Division 2

Preis: 60 Euro (PC) / 70 Euro (Konsolen)

Gold Edition

Hauptspiel The Division 2

Preis: 99 Euro

Year-1-Pass: 7 Tage früherer Zugang zu den Erweiterungen von Jahr 1 exklusive Anpassungsobjekte zusätzliche Aktivitäten (mehr Infos in Kürze)

3 Tage verfrühter Zugang zum Spiel

Ultimate Edition

Hauptspiel The Division 2

Preis: 110 Euro

Year-1-Pass: 7 Tage früherer Zugang zu den Erweiterungen von Jahr 1 exklusive Anpassungsobjekte zusätzliche Aktivitäten (mehr Infos in Kürze)

3 Tage verfrühter Zugang zum Spiel

Elite-Agenten-Paket: Exotisches Sturmgewehr Waffenblaupause Endgame-Version Exklusive Skill-Animation für das Geschütz Zusätzlicher Lagerplatz verfrüht im Spiel freigeschaltet

Kampferprobt-Geheimdienst-Paket: Geheimdienst-Outfit Geheimdienst-Emote Geheimdienst-Waffenskin (M4A1)

Ersthelfer-Paket: Ersthelfer-Outfit Ersthelfer-Waffenskin



Dark Zone Collector’s Edition

Hauptspiel The Division 2

Preis: 110 Euro

3 Tage verfrühter Zugang zum Spiel

Die Kunst von The Division 2 Lithografien-Sammlung

Ausgewählter Spiel-Soundtrack

Weltkarte

30 cm große Heather Ward Figur (von UbiCollectibles)

Kampferprobt Geheimdienst Paket: Geheimdienst-Outfit Geheimdienst-Emote Geheimdienst-Waffenskin (M4A1)



Phoenix Shield Collector’s Edition