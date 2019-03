Far Cry New Dawn – Ubisoft zeigt Easter Eggs

Auch im neuesten Far-Cry-Shooter New Dawn verstecken sich so manche Easter Eggs. In einem neuen Video stellt Ubisoft jetzt so manche davon vor.

Easter Eggs in Far Cry New Dawn

Im neusten YouTube-Video von Ubisoft, geht der Publisher auf versteckte Easter Eggs im unlängst veröffentlichten Shooter Far Cry New Dawn ein. Und davon gibt es offenbar eine ganze Menge.

Neben einem Einhorn-Flammenwerfer und einem eigens kreiierten Einhorn-Outfit, nimmt der Shooter auch zahlreiche Ubisoft-interne Franchises aufs Korn. So findet ihr zahlreiche Referenzen zu “Splinter Cell“ oder „Assassin’s Creed“. Selbst eine Indiana-Jones-Anspielung gibt es im Spiel zu finden. Dabei zeigt das Material nur eine ausgewählte Menge an Easter Eggs, im Spiel selber soll es noch weit mehr zu finden geben.

Das komplette Video und die vielen geheimen Referenzen findet ihr unterhalb dieser Zeilen.

Quelle: Ubisoft