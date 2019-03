Fallout Shelter Online – Beta-Phase gestartet

Während Bethesda zuletzt mit dem Online-fokussierten Fallout 76 erhebliche Kritik eingefahren hat, startet nun das nächste Fallout-Projekt mit Online-Komponente durch.

Fallout Shelter Online in der Beta-Phase

Nachdem Fallout Shelter bereits 2015 zum Release zahlreiche Spieler für sich gewinne konnte, werkelt Bethesda nun in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Entwickler Shanda an einer Multiplayer-Umsetzung der Simulation. Leider ist das Projekt vorerst lediglich für den chinesischen Markt bestimmt. Ob Fallout Shelter Online jemals auch bei uns erscheinen wird, ist indes nicht bekannt.

Das bekannt Fallout Shelter Spielprinzip wird in der Online-Version um eine PVP-Ebene sowie ein Gildensystem und zahlreiche weitere Online-Features erweitert.

