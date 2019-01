Xbox Game Pass – Drei neue Titel an Bord

Der Vault des ohnehin schon gut ausgestatteten Xbox Game Pass kann sich einmal mehr über Zuwachs freuen. Drei neue Titel schaffen es in das Line-Up des Abo-Service.

Ab sofort mit We Happy Few und Mittelerde

Mit dabei sind ab sofort unter anderem das dystopische Action-Adventure We Happy Few, welches euch in ein England der 60er Jahre entführt. Darüber hinaus können sich Abonnenten über The Lego Movie Videogame freuen – eine Versoftung des gleichnamigen Kinofilms. Zu guter Letzt hat es auch Mittelerde: Mordors Schatten in die Spiele-Bibliothek geschafft. Das Herr-der-Ringe-Spiel erschien ursprünglich 2014 und versetzt euch in eine offene Spielwelt, in der so mancher Ork auf seine Hinrichtung wartet.

Bereits nächste Woche soll schon ein weiterer Neuzugang zum Xbox Game Pass stoßen. Ab dem 24. Januar steht dann nämlich das abgedrehte Actionspiel Saints Row: The Third zum Spielen bereit.

Quelle: Eurogamer