Sea of Thieves – Spiel muss bald vollkommen neu heruntergeladen werden

Sea of Thieves befindet sich nun bereits seit fast einem Jahr auf dem Markt. Dabei werkelt Entwickler Rare fleißig am Piraten Abenteuer. Nun scheint ein weiteres Update in den Startlöchern zu stehen, dass einen kompletten Download des Spiels voraussetzt.

Das Update kommt im Februar

Das geplante Update macht also eine vollständige Neuinstallation des gesamten Spiels notwendig. Die Gute Nachricht: Die Dateigröße der aktuellen Fassung ist deutlich kleiner als noch die vorherige Umsetzung. So müsst ihr auf der Xbox One nicht mehr 35 GB sondern lediglich 10 GB herunterladen. Auf dem PC werden lediglich 25 GB anstatt 47 GB notwendig.

Das Update soll bereits am 06. Februar veröffentlicht werden.



Quelle: xboxmedia