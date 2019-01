Power Rangers: Battle for the Grid – Neuer Prügler im Anmarsch

GO GO Power Rangers! Diese Neuigkeit dürfte den Fans der kultigen Gestalten aus den 90er Jahren ien Lächeln ins Gesicht zaubern.

Power Rangers: Battle for the Grid kommt wohl noch dieses Jahr

Hasbro werkelt aktuell zusammen mit Lionsgate und nWay an dem Beat ’em Up. Dabei sollt ihr in die Rolle vieler bekannter Charaktere aus dem Power Rangers-Universum schlüpfen können. Und das Ganze in überwältigender Grafik. Des Weiteren soll Power Rangers: Battle for the Grid über Crossplay-Funktionen verfügen. Ein genaues Release-Datum gibt es bisweilen noch nicht, jedoch rechnet der Publisher, dass es ab April los gehen kann. In erster Instanz wird das Spiel auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Die PC-Version wird später nachrücken. Ob die PS4-Version Crossplay von Anfang an unterstützen wird ist noch unklar, da diese Funktion bei Sony noch in der Beta-Phase ist. Hier haben wir schonmal den Trailer für euch. Viel Spaß!

