League of Legends – Prämien bei Shell abstauben

Das unser liebstes Hobby immer mehr Anhänger findet und stets populärer wird, merkt man an unterschiedlichen Stellen. Offenbar ist mittlerweile sogar die Öl-Industrie auf uns aufmerksam geworden.

Wer bei Shell tankt, bekommt Prämien für League of Legends

Vom 18. Januar bis Ende des Jahres läuft die Aktion. Wer eine Shell ClubSmart und die App hat, kann mit den beim tanken erworbenen Bonuspunkten neben Süßigkeiten, Messersets, etc. nun auch Prämien für League of Legends abstauben. dazu zählen Skins, Hextech Truhen, Hextech Schlüssel und Riot-Points. Doch das ist noch nicht alles. Die Kooperation zwischen League of Legends und Shell greift noch weiter. Im Laufe des Jahres sollen unter anderem auch Streams und Turniere vom Öl-Konzern gesponsort werden. Selbst im Spiel wird das Shell-Logo zu sehen sein. Sie ziert künftig den Baron Power Play-Boost.

Quelle: Shell