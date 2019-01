FIFA 19 – Der Verkaufshit 2018 auf PlayStation 4

Die Marktforscher von GfK Entertainment haben nun die Zahlen der am meist verkauften Videospiele des letzten Jahres veröffentlicht.

FIFA 19 ist das am meist gekaufte PS4-Spiel

Die Sportsimulation lässt sich seit Jahren schon sehr erfolgreich vermarkten. Im Vergleich von 15 europäischen Videospielmärkten hat sich kein anderes Spiel so oft plattformübergreifend verkauft, als FIFA 19. Der zweite und dritte Platz gehen jeweils an Red Dead Redemption2 und Call of Duty: Black Ops 4. Bei den Gamecharts in Deutschland fallen aber einige Besonderheiten auf:

PC – Die Sims 4

PlayStation 4 – FIFA 19

Xbox One – Red Dead Redemption 2

Nintendo Switch – Mario Kart 8 Deluxe

PlayStation 3 – FIFA 18 (FIFA 19 ist auf dem zweiten Platz)

Xbox 360 – Minecraft

Nintendo Wii U – Minecraft

Nintendo 3DS – Pokémon Ultrasonne

Die plattformübergreifenden Gamecharts werden erst in der letzten Januar-Woche bekannt gegeben. Aber in Anbetracht der aktuellen Popularität der PlayStation 4 und FIFA 19 stehen die Sterne für die Fußballsimulation mehr als gut. Red Dead Redemption 2 und FIFA 19 wurden alleine in Deutschland mehr als 1 Millionen Mal verkauft.

Quelle: GfK Entertainment