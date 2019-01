Resident Evil 2 – So lang ist die Spielzeit des Remakes

Schon in der nächsten Woche geht das Remake von Resident Evil 2 an den Start. Passend also, dass sich die Entwickler nun auch konkret zu Spielzeit äußern.

Rund 10 Stunden pro Charakter

Im Rahmen eines Preview-Events in Dubai gaben Director Kazunori Kadoi und Produzent Yoshiaki Hirabayashi nun auch konkrete Details zur Spiellänge bekannt. Demnach soll die Neuauflage und 10 Stunden Spielzeit pro Charakter bieten. Da sich hierbei viele Spielszenen der beiden verfügbaren Charaktere überschneiden würden, wäre der zweite Durchgang in der Regel etwas kürzer. Weiterhin merken die Entwickler an, dass die finale Spielzeit stark vom eigenen Vorgehen abhängig wäre. Erkundet ihr die Level akribisch und sucht alle Geheimnisse, werdet ihr noch einmal mehr Zeit investieren.

Abseits davon äußerten sich die Entwickler auch zu einem möglichen Remake des Nachfolgeteils Resident Evil 3: Nemesis. Demnach wäre eine entsprechende Neuauflage derzeit nicht in Planung. Sollte Resident Evil 2 jedoch Erfolg haben, könnte man sich ein solches Projekt gut vorstellen.

