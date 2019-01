The Elder Scrolls Online – Erweiterung “Elsweyr” bringt Drachen

Bethesda hat angesichts des Projekts The Elder Scrolls Online unlängst einen Livestream abgehalten, der sich vermehrt mit der nächsten Erweiterung “Elsweyr” beschäftigt.

Drachen in The Elder Scrolls Online

Dabei ging man konkreter auf die Pläne für das bereits laufende Jahr ein. Wie Leaks bereits im vorhinein vermuten ließen, werkeln die Entwickler derzeit an der Erweiterung “Elsweyr”. Diese soll erstmals Drachen in das Online-Rollenspiel einbinden. Insgesamt erwartet euch mit dem DLC eine Story, die in vier Kapitel unterteilt ist und euch eine ähnlich große Spielwelt wie in der Erweiterung “Summerset” bietet. Die gesamte Erweiterung soll euch gut 30 Stunden beschäftigen. Spieler unter euch können sich zudem auf die neue Klasse Necromancer freuen.

“Elsweyr” soll bereits im Juni auf sämtlichen Plattformen erscheinen. Die Drachen werden allerdings vorzeitig mit dem DLC “Wrathstone” Einzug ins Spiel halten.

Quelle: Polygon