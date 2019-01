The Division 2 – Neuer Story Trailer ist da

Im März werden die Agents wieder aktiviert und müssen in The Division 2 zusammenarbeiten um die Ordnung wiederherzustellen. Der Story Trailer gibt einen ersten Ausblick.

Neuer Story Trailer zu The Division 2

Der aktuelle Trailer gibt uns einen ersten Einblick in das chaotische Washington und was uns dort erwarten wird. Religiöse Fanatiker, Plünderer und mehr werden sich euch in den Weg stellen und die Agenten der Division müssen alles geben um die Ordnung wiederherzustellen. Die Welt und die Story sehen schon jetzt deutlich ansprechender aus als im Vorgänger. Hoffen wir mal, dass der finale Release etwas mehr Abwechslung bietet als der Vorgänger. Vorbesteller werden zudem an der privaten Beta vom 7.2. – 11.2. teilnehmen können.

Quelle: Ubisoft via Youtube