Nintendo Switch Online – Januar-Update enthält eine Überraschung

Der Online-Dienst von Nintendo bietet neben den Online-Features für die meisten Spiele auch einige Goodies wie beispielsweise Sonderangebote im eShop oder jeden Monat zwei neue NES-Klassiker. Doch diesen Monat gibts noch eine kleine Überraschung.

Inhalt des Januar-Updates von Nintendo Switch Online

Denn neben den beiden Titeln Zelda 2 – The Adventures of Link und Master Blaster, kommen Abonnenten des Online-Dienstes in den Genuss zwei weiterer Titel. Denn sowohl von Ghosts ‘n Goblins als auch von Ninja Gaiden gibt es Spezial-Versionen obendrauf. Aber was ist daran so speziell? Bei Ghosts ‘n Goblins beginnt er direkt im legendären Level 6 und tretet gegen den Dämonenfürsten an. Danach dürft ihr das Spiel von vorne genießen. Ähnlich bei Ninja Gaiden. Dort tretet ihr in Level 6-4 direkt gegen den maskierten Teufel Jaquio an. Wenn das mal keine gelungene Überraschung für alteingesessene NES-Fans ist.

