Cyberpunk 2077 – Später Start der Entwicklung

Erstmals wurden bereits Anfang 2012 über das neue Projekt der The Wicther-Entwickler geredet, die Entwicklung des Projekts scheint aber erst weiterhaus später gestartet zu haben.

Wann wird Cyberpunk 2077 endlich fertig?

Laut aktuellen Aussagen seitens Entwickler CD Projekt RED befand sich das Rollenspiel erst weitaus später in einem fortlaufendem Entwicklungsprozess. So konzentrierte man sich bis 2014 lediglich auf die Erweiterung The Witcher 3: Hearts of Stone. Erst danach fokussierte sich das gesamte Team auf das ambitionierte Projekt Cyberpunk 2077. Die Entwicklung ist also erst recht spät gestartet, selbst wenn das Rollenspiel offiziell schon 2013 der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Wann Cyberpunk 2077 erscheint, lässt sich nur schwer einschätzen. Wir halten euch bezüglich Informationen natürlich auf dem Laufenden.

Vorläufiges Erscheinungsdatum

